Будет организована туристическая программа «Новый год в Монголии» и услуги со скидкой

CentralAsia (MNG) - Правительство Монголии объявило 2023-2025 годы «Годом посещения Монголии» и учредило Национальный комитет по развитию туризма, поставив цель принять один миллион туристов в 2023 году.

В качестве начала цели с 25 декабря 2022 года по 10 января 2023 года будет организована туристическая программа «Новый год в Монголии» для поддержки зимнего туризма. Программа будет реализована при сотрудничестве Министерства окружающей среды и туризма, офиса губернатора столицы, Департамента туризма города Улан-Батор и Монгольской ассоциации туризма.

В рамках программы 176 предприятий и 728 сервисных организаций в девяти отраслях гостиничного бизнеса, работающих в Улан-Баторе, будут предоставлять скидки и льготы в размере 5-50%.

В частности к программе присоединились :

17 отелей,

65 ресторанов,

18 баров, пабов, караоке,

10 крупных торговых центров и универмагов,

325 филиалов продуктовых магазинов,

10 магазинов шерсти и кашемира,

24 филиала четырех магазинов электроники,

4 сауны и массажные салоны,

14 организаций здравоохранения и красоты,

14 организаций с новогодними программами и развлекательными услугами.

Организаторы подчеркнули, что эта программа станет началом увеличения числа туристов, приезжающих в Монголию зимой.

В связи с этим представители государственных и частных организаций, участвующих в программе «Новый год в Монголии», 22 декабря провели встречу и провели обсуждение.

«Организации, участвующие в программе, будут размещать рекламу на входе. И туристы смогут легко определить скидки. Программа организуется впервые, поэтому возможны ошибки. Давайте исправим эти ошибки в следующем году и внесем свой вклад в развитие зимнего туризма», — сказал М.Есөнмөнх, президент Монгольской ассоциации ресторанов.

Начиная с ноября более 60 зарубежных СМИ анонсировали новости и информацию о программе для туристов, приезжающих в Монголию. Также пособия, подготовленные в рамках программы, будут распространяться в приграничных портах и аэропортах. Также работает круглосуточный телефон для туристов и платформы.

В частности, Департамент туризма города Улан-Батор инициировал проект «Зимняя распродажа UB», запустил мобильное приложение «UB Winter» и сайт www.UBwintеr.соm. Туристы могут получить информацию о товарах и услугах на 5 языках.

Также по телефону (976) 70108687 Департамента туризма города Улан-Батора круглосуточно предоставляется информация для туристов на английском и русском языках.

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