Xanadu заручился поддержкой Zijin для медного проекта в Монголии, — The West Australian

CentralAsia (MNG) - Xanadu Mines на один шаг приблизилась к заключению второго и третьего инвестиционного соглашения по своим монгольским проектам с Zijin Mining Group после того, как была оформлена официальная документация по сделке.

После получения разрешений Xanadu будет использовать инвестиции Zijin для продолжения разведки своего перспективного проекта Улаан-Уул (Красная гора) в дополнение к принятию окончательного инвестиционного решения о переводе своего проекта Хармагтай на стадию строительства.

Первый этап сделки был завершен, и Zijin инвестировала 5,6 млн долларов в общей сложности 139 млн полностью оплаченных обыкновенных акций, что дало ему 9,9% миноритарного пакета акций Xanadu.

На втором этапе Zijin инвестирует еще 7,2 млн долларов, чтобы увеличить свою долю до 19,99%, выпустив около 179,1 млн акций по цене 4 цента за акцию.

На третьем этапе Zijin создаст совместное предприятие 50/50 с Khuiten Metals, которое в настоящее время полностью принадлежит Xanadu. Это будет включать в себя инвестиции Zijin в размере 35 миллионов долларов США, которые уже предназначены для использования для завершения предварительного ТЭО на Хармагтае в дополнение к продолжению разведки и поддержке текущих расходов на участке.

Общие инвестиции Zijin в партнерство с Xanadu оцениваются примерно в 64 миллиона долларов, из которых 12,8 миллиона долларов будут вложены в акции Xanadu, а 51,5 миллиона долларов будут вложены непосредственно в Kharmagtai. Завершение обоих этапов соглашения будет подлежать одобрению как правительства, так и акционеров.

После того, как три этапа инвестиций будут завершены, Xanadu сохранит контроль и останется оператором проекта с любым изменением контроля, требующим предложения от Zijin после сделки при условии одобрения акционерами.

Минеральные ресурсы проекта Xanadu хармагтайоцениваются в огромные 1,1 миллиарда тонн для трех миллионов тонн содержащейся меди и восьми миллионов унций золота.

Основываясь на прогнозах предварительного исследования компании на первые пять лет производства, Хармагтай показывает уменьшительный коэффициент полосового проката всего 0,9, среднее содержание меди в размолотой стали 0,29%, и компания рассчитывает производить в среднем 37 000 тонн меди в год.

Мы рады, что заключили эти соглашения, установив взаимовыгодное долгосрочное партнерство с Zijin, опытным международным девелопером и топ-5 оператором крупномасштабных медно-золотых проектов открытым способом», — сказал председатель и управляющий директор Xanadu Mines Колин Мурхед.

Улаан-Уул расположена в аймаке Дорноговь на юге Монголии, примерно в 420 км к юго-востоку от Улан-Батора и в 70 км к западу от центра аймака Сайншанд.

Предыдущая разведка на перспективном участке выявила несколько широких зон сильноминерализованных кварцевых штокверковых прожилок, связанных с высоким содержанием золота и увеличивающейся силой гидротермальных изменений, при этом тип минерализации предполагает большой потенциал для увеличения глубины.

Xanadu заявляет, что позиционирует Хармагтай как «холм Кадия в Монголии», имея в виду гигантский медно-золотой рудник, принадлежащий Newcrest Mining, в Новом Южном Уэльсе. Руководство говорит, что Хармагтай хорошо сочетается с Cadia Hill по коэффициенту вскрыши, окалине и содержанию меди.

автор: Мэтт Бирни

перевод: Татар С.Майдар

источник: The West Australian

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения