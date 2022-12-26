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Узбекистан заинтересован в создании СП по переработке мяса в Монголии

CentralAsia (MNG) -  Узбекистан выразил заинтересованность в сотрудничестве с Монголией в сфере сельского хозяйства. В частности, они заинтересованы в создании фермы интенсивного животноводства и совместного предприятия по переработке мяса в Монголии.

Монголия за первые 10 месяцев текущего года экспортировала в Узбекистан 500 тонн мяса, и Ташкент доказал свое стремление увеличить этот объем.

Ташкент заинтересован в импорте халяльного мяса из Улан-Батора, а также в экспорте фруктов, зелени и овощей.

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