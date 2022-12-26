Ферма альпийских коз создана в Монголии для экспорта козьего молока в Китай

CentralAsia (MNG) - Альпийская козья ферма ООО «Нарго Грин», расположенная в третьем хороо столичного района Хан-Уул. Эти молочные козы преодолели 10 000 километров от Франции за 10 дней в Монголии.

Эти козы впервые зимуют в Монголию.

Альпийские козы с низким потреблением корма и высокой молочной продуктивностью имеют мировой рекорд по надою восьми литров молока за один день.

Козоводство — довольно перспективное направление, ведь индекс молочности у коз значительно выше, чем у коров (корова весит 500 кг при продуктивности около 15 л/сутки, а коза — 50 кг при продуктивности 10 л/сутки), да и само козье молоко обладает рядом уникальных свойств. Несмотря на это сейчас в отрасли молочного козоводства в Монголии наблюдается острая нехватка племенных животных. А в стране высоко развито пуховое козоводство. Монгольские козы известны производством кашемира самого высокого качества в мире. Таких животных в стране насчитывается более 31,1 млн. голов.

Однако, козье молоко обладает бактерицидными свойствами, противосклеротическим и противоопухолевым действием, а также оказывает положительный эффект при повышенной кислотности желудочного сока, бронхиальной астме, колите, мигрени, сенной лихорадке, болезнях печени, поджелудочной и щитовидной желез и желчного пузыря.

Сейчас в мире наблюдается тенденция к использованию козьего молока в место коровьего для производства детского питания, так как считается, что козье молоко по структуре наиболее приближено к женскому, продолжает специалист. В развитых странах козье молоко и продукция его переработки (масло, сыр, творог и пр.) являются самыми популярными в диетическом питании.

«Если монгольские козы и французские козы будут есть один и тот же корм, качество молока будет одинаковым. Если монгольская коза будет давать 250-500 граммов молока в день, французская коза будет давать до 6 литров молока», — говорит Б. Наранцацралт, консультант компании.

«Молоко и молочные продукты будут производиться в Монголии и в будущем экспортироваться в Китай. Тот факт, что мы находимся на побережье китайского рынка, должен рассматривать как прекрасную возможность».

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