В Монголии запущена система eBARILGA для предоставления информации о градостроительстве и разрешениях на строительство

CentralAsia (MNG) - Комбинация веб-приложения и цифровой системы «eBARILGA» была запущена с целью предоставления гражданам информации, связанной с градостроительным планированием и разрешениями на строительство, расширения участия граждан в градостроительной деятельности и улучшения государственных услуг. В частности, граждане могут получить информацию через геопортал www.еbаrilgа.ub.gоv.mn, связанную с генеральным планом развития города, частичным генеральным планом, информацией о строительных проектах, архитектурным планированием и разрешениями в столице.

Также возможно направление запросов на госуслуги, оказываемые Департаментом градостроительства и развития столицы гражданам и юридическим лицам.

Граждане могут следить за обработкой и запросами, просматривать информацию и уведомления о сроках согласования строительства, сообщать о нарушениях строительства, получать мгновенную информацию о проектах и программах, разработанных в области градостроительства и планирования, а также отправлять свои запросы через eBARILGA, приложение для мобильного телефона.

«С внедрением этой системы появится возможность прозрачно, открыто и оперативно предоставлять информацию гражданам и населению, а также принимать их жалобы и запросы и оперативно решать их. За счет оцифровки процесса приема и решения жалоб и обращений граждан, а также выдачи разрешительных документов будет сэкономлено время граждан, а получение услуг упростится. С другой стороны, важно не допускать коррупции и нарушений, а также снижать бюрократию», – подчеркнул начальник управления градостроительства и развития столицы Тулга Цэрэндаш.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения