CentralAsia (MNG) - Монгольская фондовая биржа проведет первичное размещение своих акций с 26 по 30 декабря. Сегодня 09:30 начались торги публичными акциями Монгольской фондовой биржи.

Ранее сообщалось, что Монгольская фондовая биржа планирует привлечь в общей сложности 11,9 миллиарда тугриков (приблизительно 3.46 миллиона долларов США — ред.), предложив в общей сложности 119 157 603 акций номинальной стоимостью 100 тугриков каждая, которые будут выпущены в качестве публичного предложения Монгольской фондовой биржей с 26 декабря по 30 декабря 2022 года с 09.30 до 17.00.

Таким образом, Монгольская фондовая биржа становится публичной. Способ решить проблему отсутствия прозрачности в управлении госкомпаниями — сделать их публичными. Поэтому Монгольская фондовая биржа станет первой из государственных компаний.

Граждане Монголии участвуют в этом IPO Монгольской фондовой биржи через приложение Ард апп.

Также Инвестиционный фонд «Хөрөнгө оруулалтын сан» и Национальный фонд инвесторов « Хөрөнгө оруулагч үндэстэн сан» планируют стать стратегическими инвесторами Монгольской фондовой биржи.

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