В Афганистане женщины вышли на протест против запрета талибов учиться в университетах

CentralAsia (CA) - Вопреки последнему запрету талибов на университетское образование для женщин, десятки афганских активисток за права женщин и студенток в четверг, 22 декабря, устроили акцию протеста в провинциях Кабул, Тахар и Нангархар, требуя предоставить женщинам доступ к образованию и трудоустройству, пишет Voanews.

«Права для всех или ни для кого», — скандировали женщины в исламских хиджабах, маршируя по улицам западной части столицы, Кабула, где расположены крупнейшие университеты страны.

По словам очевидцев, протесты в Кабуле были быстро подавлены сотрудниками службы безопасности талибов и что по меньшей мере пять женщин и пара протестующих были арестованы. Источники, связанные с женщинами-активистками, подтвердили, что двое из арестованных были освобождены.

Одна из протестующих женщин, которая попросила не называть ее имени, опасаясь возмездия талибов, сказала «Голосу Америки»: «Силы талибов избили нас, арестовали некоторых из наших протестующих женщин и мужчин и увезли их. Они разбросали нас по сторонам. Однако мы не позволим этому уйти. Мы будем бороться за свои права».

Вооруженные охранники талибов в среду, 21 декабря, разрешили студентам мужского пола сдавать экзамены, но не пустили студенток в свои классы в разных университетах.

«Мы пошли в университет сдавать экзамен, наши однокурсники-мужчины смогли пройти в холл, но нас не пустили вооруженные силы «Талибана». Нас выгнали из университета с насилием и жестокостью, как будто мы совершили «Огромное преступление. У нас осталось четыре экзамена. Каким будет наше будущее?», - сказала одна студентка из Университета Нангархар, которая попросила не называть ее имени из соображений безопасности.

После широкого осуждения этого шага министр высшего образования талибов Неда Мохаммад Надим выступила в защиту этого решения в своем посте в Твиттере. «Нация злится на меня из-за закрытия образования для девочек, хотя это приказ Посланника Аллаха», — говорится в твите. «Ислам не позволяет женщинам заниматься проституцией во имя образования. Женщина подобна участку земли, принадлежащему мужчине, и она обязана служить ему, не занимаясь образованием».

В восточном городе Нангархар некоторые студенты мужского пола также отказались от сдачи экзаменов в знак протеста против решения талибов запретить студенткам получать высшее образование. Один студент мужского пола, который также отказался назвать свое имя, сказал: «Мы не присутствовали на экзамене и не будем, пока нашим одноклассницам тоже не будет разрешено сдавать экзамены».

В среду несколько профессоров-мужчин из различных университетов в нескольких провинциях подали в отставку в знак протеста. Доцент Кабульского университета Обайдулла Вардак сказал: «Я и некоторые из моих коллег подали в отставку в знак протеста против этого мрачного дня. Мы не вернемся в университет, если талибы не отменят это решение».

Афганская писательница и правозащитник Шафика Хпалвак назвала запрет на образование девочек преступлением против человечности. Она попросила международное сообщество и исламские страны сделать шаг вперед и помочь афганским женщинам в борьбе с экстремизмом. «Афганские женщины одиноки в этой борьбе с радикализмом. Им нужна помощь!», - добавила она.

Лида Афган, художница датско-афганского происхождения, чье искусство освещает социальные проблемы и права женщин, сказала, что миру пора встать на сторону афганских женщин. В эти трудные времена весь мир должен встать на защиту афганских женщин.

Талибы пока закрыли средние школы для девочек; запретили женщинам посещать общественные парки, спортивные залы и бани; ввели обязательный хиджаб, «закрывающий лицо»; и применяли казни и суровые публичные наказания, такие как порка.

Несколько стран, в том числе США и миссия ООН в Афганистане, обратились к руководству талибов с просьбой «немедленно» отменить это решение.

Между тем, в ходе последнего подавления женских свобод министерство экономики, возглавляемое талибами, приказало всем местным и иностранным неправительственным организациям (НПО) не допускать на работу в страну женщин-сотрудников до дальнейшего объявления, сообщает TOLOnews в субботу.

После нового объявления Европейский Союз осудил запрет талибов на работу женщин в НПО и заявил, что оценивает влияние своей помощи в Афганистане.