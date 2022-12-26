Ученые определили вызвавшие вспышку COVID в Китае штаммы

CentralAsia (CA) - Новая волна коронавируса в Китае вызвана не новыми мутациями, а уже известными штаммами, которые ранее распространились в разных странах мира, сообщает Bloomberg со ссылкой на GISAID (глобальная база данных геномов вирусов).

Китайские власти передали в базу данных 25 генетических образцов, собранных в ноябре в Пекине, Гуанчжоу и Внутренней Монголии (автономный район на севере КНР). Изучив их, ученые заметили небольшие изменения, которые происходят естественным образом при передаче вируса от человека человеку.

«На данный момент нет никаких доказательств того, что существует какой-либо новый значимый вариант», — заявил главный исполнительный директор GISAID Питер Богнер.

Образцы, представленные Центром по контролю и профилактике заболеваний (CDC) Китая, оказались очень похожи на некоторые из тех, что уже есть в базе GISAID (сейчас там содержится информация о 14,4 млн геномных последовательностей SARS-CoV-2). В частности, пишет агентство, речь идет о субвариантах «омикрона» BF.7 и BA.5.2. Научный сотрудник центра обработки данных GISAID Себастьян Маурер-Строг сообщил, что в Гуанчжоу выявили несколько завозных случаев заражения BA.5.2, а вспышка во Внутренней Монголии произошла из-за варианта BF.7 и распространилась оттуда на Пекин.

Ранее на этой неделе Bloomberg сообщил со ссылкой на закрытое заседание Национальной комиссии здравоохранения Китая, что в декабре COVID-19 заразились почти 250 млн жителей КНР (около 18% населения страны). Больше всего случаев выявили в Сычуане и столичном регионе. Агентство связывало резкий всплеск заболеваемости с отменой политики «нулевой терпимости» к коронавирусу. Bloomberg писал, что за один день, 20 декабря, заразились 37 млн человек. При этом, по официальным данным китайских властей на 22 декабря, коронавирус выявили у 3761 человека на материковой части Китая.

25 декабря, как сообщил Channel News Asia, Национальная комиссия здравоохранения Китая прекратила публиковать ежедневные данные о заражении коронавирусом, поскольку усомнилась в достоверности информации о резком росте случаев заражения. Теперь информацию о заболеваемости будет обнародовать Центр по контролю и профилактике заболеваний «для справочной информации и исследований».