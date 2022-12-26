В провинции Китая выявили за сутки более 1 млн случаев заражения COVID-19

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CentralAsia (CA) - Медицинские службы в китайской провинции Чжэцзян, население которой составляет примерно 64,5 млн человек, регистрируют за сутки свыше 1 млн новых случаев инфицирования коронавирусом, сообщает South China Morning Post (SCMP) со ссылкой на правительство провинции.

Согласно прогнозам, данный показатель в этой провинции на востоке КНР может достигнуть пика в 2 млн заражений к 1 января прежде, чем начать спад перед Лунным Новым годом, который на этот раз приходится на 22 января 2023 года.

В столице провинции Ханчжоу набирают добровольцев, чтобы помочь городскому центру экстренной медицинской помощи справиться с возросшим количество обращений граждан. Власти активизируют закупки жаропонижающих средств и распределяют более 10 млн единиц прочих медикаментов.

С 2020 года власти Китая придерживались политики «нулевой терпимости» к COVID-19: это означало, что с целью ограничения распространения вируса применялись такие меры, как локдауны и обязательный карантин для тех, кто вступал в контакт с инфицированными людьми. Однако ранее в декабре этого года власти Китая отменили ряд ограничений, принятых для сдерживания распространения вируса, что вызвало резкий скачок заболеваний и случаев летального исхода в связи с быстрым распространением штамма «омикрон» коронавируса.

Ранее стало известно, что Национальная комиссия здравоохранения КНР с воскресенья прекратила публиковать ежедневную статистику по ситуации с COVID-19. Однако, уточняет SCMP, подобные ежедневные данные потеряли смысл после того, как ранее в декабре власти в рамках смягчения мер против COVID-19 отменили принудительное тестирование граждан на возможное наличие вируса.

По различным данным, система здравоохранения в КНР оказалась не готова к изменению политики и испытывает давление из-за нехватки ресурсов. Так, во многих городах не хватает жаропонижающих средств и обезболивающих, тестов на антитела. Растет спрос на аппараты ИВЛ для использования в домашних условиях.

В частности, в провинции Юньнань на юге Китая власти с целью избежать дефицита ввели лимит на продажи болеутоляющего ибупрофена и тестов на антитела.

При этом представители Минздрава Китая предупреждали, что поездки жителей в преддверии Лунного Нового года грозят распространением коронавируса в небольшие города и сельские районы.