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Токаев подписал законопроект, на пять лет замораживающий пенсионный возраст для женщин на уровне 61 года
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (KZ) -  Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал поправки по вопросам государственной молодёжной политики и социального обеспечения, сообщается на сайте Акорды.

В реализацию послания главы государства народу Казахстана от 1 сентября 2022 года по социальному блоку внесены следующие поправки: увеличение продолжительности периода назначения выплат по уходу за ребенком до 1,5 лет, последовательное доведение размера минимальной базовой пенсии до прожиточного минимума – 70%, размера максимальной базовой пенсии – до 120%, установление пенсионного возраста для женщин до 2028 года на уровне 61 года, увеличение порога дохода для исчисления пенсионных выплат по возрасту с 46-кратного МРП до 55-кратного.

Основные же нормы закона закрепляют такие понятия, как индекс развития молодежи, временно неустроенная молодежь (молодежь категории NEET), специалист по работе с молодежью и молодежные трудовые отряды. Возраст молодежи увеличен с 29 до 35 лет, а местным исполнительным органам дано право разрабатывать и реализовывать программы по предоставлению льготного арендного жилья молодежи.

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