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Казахстан передал больницам 41 генератор, - Минздрав Украины

CentralAsia (KG) -  «Получили отличный подарок под елку от братского народа Казахстана: 41 мощный генератор для наших медицинских заведений!», - написал на своем телеграмм-канале Министерство здравоохранения Украины.

«Они будут переданы в области, которые находятся под атаками российских агрессоров и где в них больше всего нуждаются — в Николаевскую, Днепропетровскую, Харьковскую.

Каждый генератор – это гарантия бесперебойной работы операционных, реанимаций и кислородных станций», – подчеркнул министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Партия генераторов была доставлена благодаря работе межпарламентской группы дружбы «Украина – Казахстан» под председательством народного депутата Сергея Нагорняка.

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