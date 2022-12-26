СМИ сообщают о новых взрывах в районе аэродрома российской стратегической авиации в Энгельсе. Видео

CentralAsia (CA) - Российские и украинские СМИ сообщают о взрывах на российском военном аэродроме в Энгельсе, где базируются стратегические бомбардировщики.

Авиабаза в Энгельсе в Саратовской области расположена не менее чем в 700 км от границы с Украиной.

Украинское агентство новостей РБК-Украина сообщает о двух взрывах в районе авиабазы.

Российский телеграм-канал Baza со ссылкой на местных жителей, сообщает, что в городе были слышны сигналы воздушной тревоги и звуки взрывов.

По предварительной информации телеграм-канала «Осторожно, новости», взрыв произошел на аэродроме «Энгельс-2», канал отметил, что это авиабаза воздушно-космических сил России, в его сторону направились расчеты и экстренные службы.

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин сообщил, что силовики проверяют информацию о «происшествии на военном объекте» в Энгельсе, объекты гражданской инфраструктуры не пострадали.

«В социальных сетях и СМИ распространяется информация о ЧП в Энгельсе сегодня ночью. Никаких чрезвычайных происшествий в жилых кварталах города не было. Никакой угрозы для жителей абсолютно нет. Все истории про эвакуацию из города — наглая ложь, созданная далеко за пределами страны», — написал он.