СМИ сообщают о новых взрывах в районе аэродрома российской стратегической авиации в Энгельсе. Видео

- Азия и мир, происшествия
- 10:45, 26 декабря 2022
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- Обновлено: 11:13, 26 декабря 2022
CentralAsia (CA) - Российские и украинские СМИ сообщают о взрывах на российском военном аэродроме в Энгельсе, где базируются стратегические бомбардировщики.
Авиабаза в Энгельсе в Саратовской области расположена не менее чем в 700 км от границы с Украиной.
Украинское агентство новостей РБК-Украина сообщает о двух взрывах в районе авиабазы.
Российский телеграм-канал Baza со ссылкой на местных жителей, сообщает, что в городе были слышны сигналы воздушной тревоги и звуки взрывов.
По предварительной информации телеграм-канала «Осторожно, новости», взрыв произошел на аэродроме «Энгельс-2», канал отметил, что это авиабаза воздушно-космических сил России, в его сторону направились расчеты и экстренные службы.
Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин сообщил, что силовики проверяют информацию о «происшествии на военном объекте» в Энгельсе, объекты гражданской инфраструктуры не пострадали.
«В социальных сетях и СМИ распространяется информация о ЧП в Энгельсе сегодня ночью. Никаких чрезвычайных происшествий в жилых кварталах города не было. Никакой угрозы для жителей абсолютно нет. Все истории про эвакуацию из города — наглая ложь, созданная далеко за пределами страны», — написал он.