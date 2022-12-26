Россия и Казахстан подвели итоги деятельности демаркационной комиссии в 2022 году

CentralAsia (CA) - Представители России и Казахстана подвели итоги деятельности демаркационной комиссии в 2022 году и утвердили план ее работы на 2023 год. Об этом говорится сообщении МИД РФ по итогам 124-го заседания совместной демаркационной комиссии, которое прошло 19-23 декабря в Алматы.

«Стороны продолжили подготовку проектов итоговых документов демаркации российско-казахстанской государственной границы, подвели итоги деятельности комиссии в 2022 году, а также утвердили план - график ее работы на 2023 год», - отметили в МИД РФ.

В дипведомстве также указали, что следующее заседание комиссии состоится в конце января 2023 года на территории России.