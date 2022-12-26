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Трое военных погибли после атаки украинского дрона на аэродром в Энгельсе, - Минобороны РФ
Предыстория: СМИ сообщают о новых взрывах в районе аэродрома российской стратегической авиации в Энгельсе. Видео

CentralAsia (CA) -  Минобороны России подтвердило появившиеся сегодня ночью, 26 декабря в соцсетях сообщения об инциденте в военном аэропорту «Энгельс» Саратовской области. Как сообщило ведомство, средства ПВО сбили на малой высоте украинский беспилотник. В результате падения его обломков трое российских военных погибли. Авиатехника повреждений не получила.

В ночь на понедельник очевидцы в социальных сообщали о звуках взрыва в районе военного аэродрома в Энгельсе и сработавшей воздушной тревоге. Телеканала «Саратов 24» также передавал, что в сторону летного городка направились несколько бригадах скорой помощи и пожарная машина.

Сообщения о взрывах в Энгельсе прокомментировал саратовский губернатор Роман Бусаргин. Он написал у себя в Telegram-канале, что угроз для жителей нет, а информация о происшествии на военном объекте проверяется. Он также назвал «наглой ложью» сообщения об эвакуации из города и напомнил об уголовной ответственности за распространение заведомо ложной информации.

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