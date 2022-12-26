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Генерал Хурц Бат подал жалобу в Генеральную прокуратуру

CentralAsia (MNG) -  Генерал Хурц Бат подал жалобу в Генеральную прокуратуру 22 декабря.

На площади Сухэ-Батора в знак протеста разделись 17 мужчин, а в социальных сетях была организована информация о том, что их собираются арестовать за то, что они Хурц Бат, который был начальником Главного разведывательного управления, и Бат-Эрдэнэ Дашдэмбэрэл, член парламента, финансировал их. Сожалею, что известные журналисты и несколько сайтов сообщили ложную информацию, оскорбляющую честь, в тот же день и в одно и то же время, - говорится в заявлении генерала.

Поэтому он потребовал установить и привлечь к ответственности по закону лиц, распространивших эту ложную информацию, и тех, кто ее организовал.

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