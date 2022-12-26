Монголия лидирует среди стран-поставщиков коксующегося угля в Китай

CentralAsia (MNG) - В период с января по ноябрь этого года Китай импортировал 57,3736 млн тонн коксующегося угля, что на 21,53% больше, чем в прошлом году, при этом Монголия, Россия, Канада, Америка, Австралия и Индонезия являются крупнейшими экспортерами коксующегося угля, на долю которых приходится 37,65 процента, 33,69 процента, 13,23 процента, 7,33 процента, 3,78 процента и 3,42 процента от общего объема импорта Китая, соответственно, согласно данным, опубликованным Главным таможенным управлением Китая.

Только в ноябре Китай импортировал 5,7322 млн тонн коксующегося угля, что на 25,96% меньше в годовом исчислении, а в месячном исчислении - на 7,66%. При этом Монголия, Россия, Канада и Америка являются крупнейшими экспортерами коксующегося угля в Китай, на долю которых приходится 43,52 млн тонн коксующегося угля. процентов, 36,89 процента, 12,82 процента и 2,34 процента от общего объема импорта соответственно.

Снижение импорта коксующегося угля в ноябре было в основном связано с уменьшением объема импорта из Монголии и России, который снизился на 11,67% и 14,05% в месячном исчислении соответственно. Напротив, в ноябре импорт энергетического угля из Монголии и России увеличился на 883 процента и 47 процентов в годовом исчислении соответственно.

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