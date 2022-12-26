47 китайских военных самолетов пересекли зону ПВО Тайванского пролива, - Минобороны Тайваня

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CentralAsia (CA) - Ночью 26 декабря 47 китайских самолетов пересекли зону противовоздушной обороны Тайваня в рамках учений китайской армии. Они пересекли так называемую срединную линию Тайваньского пролива и входили в опознавательную зону ПВО к юго-западу от острова.

По данным Министерства обороны Тайваня, в числе 71 военного самолета, задействованного в военных учениях Китая возле Тайваня, 60 истребителей. По данным Reuters, это самое большое число за всю историю наблюдений.

Тайвань также заявляет, что 47 из этих самолетов пересекли зону противовоздушной обороны острова.

Кроме того, 7 кораблей ВМС Китая были обнаружены возле Тайваня ночью 26 декабря.

Вооруженные силы Тайваня следили за ситуацией. Власти поручили самолетам, кораблям ВМФ и наземным ракетным комплексам «реагировать на эти действия».

AFP отмечает, что армия Китая заявила, что провела «ударные учения» в ответ на «провокации» и «сговор» между США и Тайванем.