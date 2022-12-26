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В Казахстане выявили 163 случая COVID

CentralAsia (KZ) -  За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 163 новых случая заболевания коронавирусом. Сутками ранее количество заболевших составляло 233 человека, передает министерство здравоохранения республики.

По данным Минздрава, на 26 декабря лечение от коронавируса продолжают получать 2 663 человека, из них в стационарах находятся 350, на амбулаторном уровне – 2 313.

Из числа заболевших:

в тяжелом состоянии – 11 пациентов;

в состоянии крайней степени тяжести – 6 пациентов;

на аппарате ИВЛ – 2 пациента.

Всего в стране с марта 2020 года подтверждено 1 401 874 случая заболевания коронавирусной инфекцией.

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Коронавирус в Казахстане
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