Токаев подвёл итоги: что сделал президент Казахстана за год?

Касым-Жомарт Токаев

CentralAsia (KZ) - Пресс-служба Акорды опубликовала результаты работы президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева за 2022 год. В официальном Telegram-канале главы государства появилась инфографика с результатами его деятельности.

Так, по данным Акорды, за уходящий год Токаев подписал:

68 законов;

137 распоряжений;

422 указа;

594 решения по обращениям физических и юридических лиц;

4508 служебных документов.

В течение года Токаев направил 60 телеграмм, принял верительные грамоты у послов 30 государств и провёл 59 телефонных разговоров. За год казахстанцы семь раз слушали обращения президента и один раз публично наблюдали за подписанием законов, принятых по итогам летнего референдума о поправках в Конституцию. Токаев подписал указ о переименовании Нур-Султана снова в Астану, а глава государства теперь может избираться раз в семь лет без права переизбрания.

Наряду с этим Касым-Жомарт Токаев принял участие в:

59 совещаниях и заседаниях;

31 мероприятии международного уровня;

и 298 раз сам провёл приёмы и встречи.

Токаев в 2022 году встретился с главами 19 стран, пролетел 147 390 км и провел в самолете почти 239 часов. Также президент 16 раз выезжал с рабочими поездками в регионы страны, совершил 25 зарубежных визитов в 14 стран.

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