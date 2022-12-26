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Южная Корея сообщила об атаке дронов со стороны КНДР и подняла истребители
Северокорейский БПЛА, Ренхап
Северокорейский БПЛА, Ренхап

CentralAsia (CA) -  Несколько запущенных Северной Кореей дронов пересекли межкорейскую границу. Это произошло впервые с 2017 года, сообщает агентство «Рёнхап». Южная Корея в ответ произвела предупредительные выстрелы. Один из поднятых по тревоге южнокорейских легких штурмовиков KA-1 потерпел крушение.

По данным агентства «Ренхап», военные зафиксировали прилет с севера и идентифицировали БПЛА. Сколько их было, не уточняется. Северокорейские беспилотники около 10:25 утра по местному времени пересекли районы Кимпхо, Паджу и острова Канхва в провинции Кенгидо. Некоторые из них достигли населенных районов, отмечает издание. Южная Корея подняла в воздух военные самолеты, вертолеты и произвела предупредительные выстрелы.

По словам представителя министерства обороны, южнокорейский легкий штурмовик KA-1 разбился вскоре после вылета с базы Вонджу на востоке страны, пытаясь противостоять беспилотникам. Двум пилотам удалось спастись перед катастрофой и сейчас они находятся в больнице.

На этом фоне Министерство транспорта Южной Кореи примерно на час приостанавливало полеты в международные аэропорты Кимпхо и Инчхон. Причины этого решения ведомство не назвало.

Северная Корея с октября регулярно проводит запуски ракет. В частности, 2 ноября КНДР запустила не менее 17 ракет в Японском и Желтом морях. Одна из них впервые пересекла морскую границу с Южной Кореей и упала к югу от разграничительной линии. Запуски продолжались и в декабре. В начале месяца военные КНДР получили приказ открыть артогонь в сторону моря на фоне южнокорейских учений.

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