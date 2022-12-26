В Украине прокомментировали взрывы на военном аэродроме в российском Энгельсе

- Азия и мир, политика
- 16:22, 26 декабря 2022
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|Продолжение: Трое военных погибли после атаки украинского дрона на аэродром в Энгельсе, - Минобороны РФ
|Предыстория: СМИ сообщают о новых взрывах в районе аэродрома российской стратегической авиации в Энгельсе. Видео
CentralAsia (CA) - В Воздушных силах Украины прокомментировали взрывы на военном аэродроме в российском Энгельсе. Соответствующее заявление сделал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона.
«Ничего страшного, просто очередной «хлопок». Если россияне думали, что война не коснется их глубокого тыла, то это не так», - сказал он.
Игнат призвал подождать несколько дней, когда появятся спутниковые снимки с аэродрома для того, чтобы увидеть реальные последствия взрывов.
При этом спикер Воздушных сил напомнил, что предыдущий подобный «хлопок» все же приводил к повреждению самолетов.
Ночью 26 декабря раздались взрывы в районе аэродрома российской стратегической авиации в Энгельсе, где расположены бомбардировщики Ту-95 и Ту-160.
Минобороны России сообщило о трех погибших в результате атаки украинского дрона, однако отметило, что самолеты не пострадали.
Авиабаза в Энгельсе в Саратовской области расположена не менее чем в 700 км от границы с Украиной.