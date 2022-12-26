В Украине прокомментировали взрывы на военном аэродроме в российском Энгельсе

Юрий Игнат

CentralAsia (CA) - В Воздушных силах Украины прокомментировали взрывы на военном аэродроме в российском Энгельсе. Соответствующее заявление сделал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона.

«Ничего страшного, просто очередной «хлопок». Если россияне думали, что война не коснется их глубокого тыла, то это не так», - сказал он.

Игнат призвал подождать несколько дней, когда появятся спутниковые снимки с аэродрома для того, чтобы увидеть реальные последствия взрывов.

При этом спикер Воздушных сил напомнил, что предыдущий подобный «хлопок» все же приводил к повреждению самолетов.

Ночью 26 декабря раздались взрывы в районе аэродрома российской стратегической авиации в Энгельсе, где расположены бомбардировщики Ту-95 и Ту-160.

Минобороны России сообщило о трех погибших в результате атаки украинского дрона, однако отметило, что самолеты не пострадали.

Авиабаза в Энгельсе в Саратовской области расположена не менее чем в 700 км от границы с Украиной.