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В Украине прокомментировали взрывы на военном аэродроме в российском Энгельсе
Юрий Игнат
Юрий Игнат
Продолжение: Трое военных погибли после атаки украинского дрона на аэродром в Энгельсе, - Минобороны РФПредыстория: СМИ сообщают о новых взрывах в районе аэродрома российской стратегической авиации в Энгельсе. Видео

CentralAsia (CA) -  В Воздушных силах Украины прокомментировали взрывы на военном аэродроме в российском Энгельсе. Соответствующее заявление сделал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона.

«Ничего страшного, просто очередной «хлопок». Если россияне думали, что война не коснется их глубокого тыла, то это не так», - сказал он.

Игнат призвал подождать несколько дней, когда появятся спутниковые снимки с аэродрома для того, чтобы увидеть реальные последствия взрывов.

При этом спикер Воздушных сил напомнил, что предыдущий подобный «хлопок» все же приводил к повреждению самолетов.

Ночью 26 декабря раздались взрывы в районе аэродрома российской стратегической авиации в Энгельсе, где расположены бомбардировщики Ту-95 и Ту-160.

Минобороны России сообщило о трех погибших в результате атаки украинского дрона, однако отметило, что самолеты не пострадали.

Авиабаза в Энгельсе в Саратовской области расположена не менее чем в 700 км от границы с Украиной.

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