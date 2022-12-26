Лед в пустыне. NASA показало, как выглядит зима на Марсе

Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) - Американское космическое агентство NASA опубликовало снимки зимы на Марсе, которые сделал орбитальный зонд Mars Reconnaissance Orbiter.

Ученые из Лаборатории реактивного движения NASA создали специальный видеоролик, в котором они показали особенности марсианской зимы, пишет Space.

Одни из важнейших открытий, которые сделали ученые, можно считать обнаружение на Марсе водяного льда, который смогут использовать в своих целях первые астронавты на Красной планете. Но не только лед можно найти на Марсе, здесь еще существуют снег и иней. В частности, об этом и о других особенностях планеты, рассказали в новом видео ученые из Лаборатории реактивного движения NASA.

«В некоторых местах на Марсе можно обнаружить такой, как и на Земле водяной лед. Он находится прямо под поверхностью и это мы узнали благодаря нашим космическим аппаратам. Этот водяной лед пригодится для будущих покорителей Марса, когда мы туда полетим», — говорит Сильвен Пике из Лаборатории реактивного движения NASA.

По словам ученых, на Марсе также существует сухой лед, который являет собой твердую форму углекислого газа (CO2). Вместо того, чтобы таять, как это происходит с водяным льдом, лед из CO2 сублимирует. И когда этот он переходит из твердого в газообразное состояние, то создает уникальные марсианские пейзажи.

«На Марсе можно увидеть все что угодно: здесь имеются образования на поверхности в форме пауков, вееров, гейзеров, есть даже нечто напоминающее яичницу. Здесь очень много уникальных образований», — сказал Пике.

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По словам Пике, на Марсе, как и на Земле выпадают зимние осадки, но здесь снег идет в виде кристаллов водяного льда. А еще на Марсе можно обнаружить иней, который покрывает некоторые поверхности. Первые снимки инея сделали космические аппараты еще в 1970-х годах, а уже совсем недавно за ним наблюдал орбитальный аппарат Mars Reconnaissance Orbiter.

«Иней на Марсе состоит из углекислого газа и это то, чего нельзя найти на Земле. Там, где можно обнаружить такой иней и сухой лед из CO2 очень и очень холодно. Уровень температуры может опускаться до -120 градусов Цельсия. И еще важно заметить, что на Марсе никогда не бывает слишком сильных снегопадов, осадки могут покрыть очень плоскую поверхность слоем льда высотой в 50-60 см»,- сказал Пике.

Марс – это пустынная и холодная планета, а зимой здесь уровень температуры опускается чрезвычайно низко. Тем не менее инопланетные зимние пейзажи этой планеты впечатляют. За последние несколько десятилетий космические аппараты NASA смогли обнаружить достаточно много странных особенностей на поверхности Марса, особенно если речь идет о льде, пишет Space.

В NASA сейчас полностью заняты подготовкой следующего этапа лунной программы Artemis, которая предполагает, что после создания форпоста на Луне, человечество сможет уже подумать и о высадке на Марс. Поэтому исследование этой планеты имеет очень важное значение для NASA.