В Южной Корее сообщают, что границу страны пересекли 5 дронов КНДР, один из них подлетел к Сеулу

CentralAsia (CA) - В воздушное пространство Южной Кореи вторглись пять северокорейских беспилотников. Один из них подлетел к Сеулу. Остальные пролетели в районе острова Канхвадо. Об этом сообщает агентство News-1 со ссылкой на комитет начальников штабов Южной Кореи. Ранее сообщалось, что один из поднятых по тревоге южнокорейских легких штурмовиков KA-1 потерпел крушение.

По информации «Рёнхап», один беспилотник пролетел над городом Пхаджу провинции Кёнгидо в пригороде Сеула. Это первый случай пересечения межкорейской границы северокорейским беспилотником с 2017 года. Сеул назвал случившееся провокацией.

По информации News-1, военные не могут уничтожить БПЛА, поскольку те меняют траекторию и высоту полета. К тому же беспилотники подлетают к районам, где проживает гражданское население.

СМИ Южной Кореи публикуют видео с места падения сбитых северокорейских беспилотников. На видео в снегу лежат обломки летательного аппарата, тип которого не указывается.