Путин: Приходится признать, что между странами СНГ возникают разногласия

// Пресс-служба Кремля

CentralAsia (CA) - В Санкт-Петербурге начался неформальный саммит лидеров стран СНГ.

Во встрече принимают участие президент Азербайджана Ильхам Алиев, премьер‑министр Армении Никол Пашинян, президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Кыргызстана Садыр Жапаров, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов и президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.

Пресс-служба Кремля опубликовало стенограмму приветственной речи президента РФ Владимира Путина:

«Прежде всего, хочу выразить признательность всем вам за то, что вы приняли приглашение и приехали в Санкт-Петербург на уже традиционную неформальную предновогоднюю встречу лидеров стран – участниц Содружества Независимых Государств.

То, что мы ещё раз собрались в таком дружеском кругу, на мой взгляд, красноречиво свидетельствует о нашем стремлении и далее сообща выстраивать сотрудничество на пространстве СНГ в духе подлинного стратегического партнёрства, взаимной выгоды и учёта интересов всех стран.

Поэтому предлагаю сегодня вместе подвести итоги работы Содружества Независимых Государств в 2022 году, поговорить о планах на перспективу и, разумеется, обсудить волнующие нас всех вопросы региональной и международной повестки.

В уходящем году многоплановое взаимодействие наших государств развивалось в целом успешно. Это подтверждает устойчивый рост товарооборота между нами и Россией со всеми странами СНГ.

За январь-октябрь он увеличился на 6,6 процента до 81,5 миллиарда долларов. Есть основания рассчитывать, что по итогам текущего года он достигнет 100 миллиардов долларов.

Все это происходит на фоне непростой ситуации, вызванной волатильностью на глобальных рынках, неблагоприятной мировой экономической конъюнктурой, а также санкционным давлением со стороны некоторых стран. Страны СНГ стали более активно переходить во взаимных расчетах на национальные валюты.

По линии Содружества предпринимались скоординированные меры, нацеленные на импортозамещение и обеспечение технологического суверенитета, самостоятельности, наращивание совместного промышленного производства и научного потенциала.

Как результат, укрепился экономический и финансовый суверенитет государств Содружества. Динамично развивались внутренние рынки товаров, услуг и капиталов. Углубилась региональная интеграция.

Еще одним ключевым направлением сотрудничества стран СНГ является поддержание безопасности и стабильности в нашем общем Евразийском регионе. К сожалению, вызовы и угрозы в этой области, прежде всего извне, с каждым годом только растут. Приходится признать, к сожалению, и то, что между государствами – участниками Содружества также возникают разногласия.

Главное, однако, – что мы готовы и будем сотрудничать. И даже если возникают какие-либо проблемные вопросы, стремимся решать их сами, вместе, сообща, оказывая друг другу товарищескую помощь и посредническое содействие.

Именно в таком конструктивном ключе страны Содружества взаимодействуют по тематике борьбы с терроризмом и экстремизмом, трансграничной преступностью, незаконным оборотом наркотиков и коррупцией. Упомяну, что в этом году плотные оперативные контакты, как и прежде, поддерживались между национальными органами безопасности и спецслужбами, а также другими структурами, отвечающими за обеспечение правопорядка и внутренней стабильности.

Следует с удовлетворением констатировать, что сотрудничество государств СНГ охватывает и такую важную сферу, как сохранение единого культурно-гуманитарного пространства, расширение разнообразных обменов между гражданами. Наши народы связывает действительно многое: общая история, духовные корни, глубокое переплетение культур и обычаев, ценностей и традиций – и, конечно же, русский язык, который является мощной объединяющей силой, скрепляющей наши многонациональные государства.

Напомню, что ранее на одном из саммитов мы приняли решение провести в странах Содружества в 2023 году Год русского языка. Я хотел бы поблагодарить вас всех за поддержку этой инициативы.

Разработана весьма обширная программа мероприятий, направленных на поддержку, сохранение и повышение статуса языка как языка межнационального общения, на всемирную популяризацию наших достижений в области культуры. Проведение таких мероприятий будет способствовать духовному и культурному взаимообогащению государств СНГ.

И в заключение хотел бы вновь выразить уверенность в том, что углубление взаимодействия в рамках СНГ отвечает коренным интересам народов наших стран, помогает эффективнее решать задачи социально-экономического развития государств Содружества и укреплять региональную стабильность и безопасность.

Уважаемые друзья, еще раз благодарю вас за то, что откликнулись на приглашение приехать в Санкт-Петербург. Это было общее желание, мы неоднократно к этому возвращались, но все-таки формально это инициатива России, и я вам благодарен за ее поддержку.

И от души поздравляю с наступающим Новым годом. Желаю вам, вашим родным, близким, гражданам ваших стран здоровья, счастья, благополучия и процветания. Благодарю вас за внимание».