Председательство в СНГ в 2023 году переходит к Кыргызстану. Токаев пожелал Жапарову успехов

// Пресс-служба Кремля

CentralAsia (KZ) - Председательство в Содружестве Независимых Государств в 2023 году переходит к Кыргызстану, сообщил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 26 декабря на неформальном саммите в Санкт-Петербурге.

В 2022 году в СНГ председательствовал Казахстан.

«Я хотел бы пожелать уважаемому Садыру Нургожоевичу Жапарову больших успехов с предстоящим в следующем году председательством Кыргызской Республики в СНГ», - сказал Токаев в своей речи.

Стенограмму выступления Токаева распространила пресс-служба Кремля:

«Поскольку Казахстан председательствовал в этом году в Содружестве Независимых Государств, я хотел бы буквально пару слов сказать.

Прежде всего я, конечно же, благодарен Владимиру Владимировичу Путину за приглашение и теплый прием в этом историческом городе. Наши встречи становятся традицией, как Вы правильно отметили. Эти встречи дают хорошую возможность обменяться мнениями по актуальным вопросам взаимодействия в рамках СНГ и обозначить задачи на перспективу.

Уходящий год для всего мирового сообщества выдался сложным и в этих условиях в рамках своего председательства в СНГ Казахстан предпринял ряд конкретных мер по укреплению потенциала Содружества. В течение года было проведено свыше 80 крупных мероприятий, реализованы многочисленные инициативы, нацеленные на расширение экономического сотрудничества, сохранение тесных гуманитарных связей и укрепление авторитета организации. Наши совместные усилия нашли свое отражение в документах, принятых по итогам Астанинского саммита в октябре.

Особое внимание на протяжении всего года уделялось прежде всего реализации задач Стратегии экономического развития СНГ до 2030 года. Все эти шаги, на наш взгляд, принесли свои плоды. С удовлетворением хотел бы отметить, что товарооборот Казахстана со странами СНГ за январь-октябрь вырос на 11 процентов, достигнув почти 30 миллиардов долларов. За аналогичный период 2021 года этот показатель составил 26,5 миллиарда долларов, то есть рост примерно на 5 миллиардов долларов – это хорошая тенденция.

Хотел бы обратить внимание на создание благоприятных условий для торговли. Мы считаем, что предметно следует работать над устранением тарифных и нетарифных барьеров, недопущением протекционизма, следует наладить взаимодействие в вопросах продовольственной безопасности. Поиску общих подходов в этой сфере будет посвящена министерская конференция стран СНГ, которая пройдет в Астане в следующем году. Мы надеемся, конечно, на активное участие соответствующих министров.

Нужны новые механизмы и форматы сотрудничества для повышения эффективности транспортно-логистических проектов на пространстве СНГ. Здесь особое значение приобретают международный коридор «Север – Юг», важной транспортной артерией в котором выступает железная дорога Казахстан – Туркменистан – Иран. Мы знаем, что и Российская Федерация проявила практический интерес к реализации этого проекта. Естественно, это приветствуется.

Взаимодействие в сфере безопасности имеет очень большое значение. Принятая в рамках казахстанского председательства Программа сотрудничества в борьбе с терроризмом и экстремизмом на 2023–2025 годы отвечает этим задачам.

Для адаптации организации к современным глобальным реалиям нам предстоит совершенствовать ее потенциал, усиливать позиции Содружества на международной арене. В ближайшее время начнется подготовка документов по учреждению институтов наблюдателя при СНГ и партнера Содружества.

Конечно же, непреходящее значение имеет общее культурно-гуманитарное сотрудничество и, как Вы правильно отметили, укрепление языкового пространства в СНГ. Здесь роль русского языка, естественно, не может подвергаться какому-либо сомнению. Присвоение Санкт-Петербургу официального статуса «Культурная столица Содружества» в 2023 году послужит на благо укрепления культурных связей между странами СНГ.

Я думаю, что мы совместно продумаем информационную повестку, которая отвечала бы интересам наших государств.

Символично, что в наступающем 2023 году в Содружестве будет праздноваться, отмечаться Год русского языка. Практическое развитие получит инициатива Казахстана по созданию под эгидой СНГ международной организации по поддержке русского языка.

Конечно же, я хотел бы пожелать уважаемому Садыру Нургожоевичу Жапарову больших успехов с предстоящим в следующем году председательством Кыргызской Республики в СНГ».

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