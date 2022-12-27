Mindgolia Монголии представляет цифровые решения мирового класса по всему миру

CentralAsia (MNG) - Правительство Монголии запустило свой новый портал онлайн-закупок – www.mindgolia.mn – снизив затраты и бюрократию, связанные с закупкой программных решений, и обеспечив значительный импульс процветающему технологическому сектору страны.

В рамках перехода монгольской экономики «от добычи полезных ископаемых к разуму», Mindgolia продемонстрирует всему миру цифровые решения мирового уровня, которые монгольская технологическая индустрия разрабатывала на протяжении многих лет. Открытая как для частного, так и для государственного секторов, новая торговая площадка также призвана укрепить связи между технологической отраслью страны и глобальными инвесторами, а также обеспечить равные условия для монгольских технологических стартапов, чтобы они могли конкурировать с более авторитетными игроками.

Индустрия ИКТ в Монголии с оборотом в 41 миллиард долларов США быстро растет, и эта тенденция сохранится в ближайшие годы благодаря развертыванию государственно-частных партнерств, таких как Mindgolia. Более 300 компаний и 2000 молодых инженеров работают над разработкой технологических решений и производством программного обеспечения, а монгольские технологические стартапы, такие как AND Global со своими космическими и спутниковыми технологиями ONDO, получают все большее признание в регионе и привлекают финансирование по всему миру.

Укрепление технологического сектора Монголии является ключевой частью новой государственной политики восстановления, направленной на повышение темпов роста страны и диверсификацию от горнодобывающей промышленности к новым и быстрорастущим областям экономики знаний.

В Mindgolia представлено 180 продуктов от более чем 100 компаний, и это число увеличивается с каждым днем. В платформе участвуют около 350 разработчиков программного обеспечения, а также представители около 250 покупателей и пользователей государственных организаций, министерств, ведомств и государственных компаний.

Mindgolia поможет поддержать растущее число государственных проектов цифровой трансформации в стране: 904 таких проекта на общую сумму 267 миллионов долларов США будут реализованы в период с 2012 по 2021 год, а еще 357 проектов на сумму 290 миллионов долларов США, которые, как ожидается, будут завершены в период с 2022 по 2024 год.

Mindgolia была вдохновлена международной практикой в области государственных закупок, в том числе Коммерческой службой правительства Великобритании и их платформой «Цифровая торговая площадка». Англоязычная версия Mindgolia будет запущена до конца 2022 года.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения