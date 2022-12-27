Тендерное предложение Монгольской горнодобывающей компании на сумму $100 млн

CentralAsia (MNG) - Davis Polk консультировал Монгольскую горнодобывающую корпорацию (Mongolian Mining Corporation - MMC) и Energy Resources LLC (ER), дочернюю компанию, полностью принадлежащую MMC, в связи с тендерным предложением ER на покупку до 100 миллионов долларов США в общей номинальной сумме непогашенных 9,25% гарантированные старшие облигации со сроком погашения в 2024 году в соответствии с процедурой «модифицированного голландского аукциона».

MMC — производитель и экспортер высококачественного коксующегося угля, осуществляющий добычу коксующегося угля открытым способом на месторождениях в аймаке Өмнөговь, Монголия. Она зарегистрирована на Гонконгской фондовой бирже и стала первой монгольской компанией, предложившей свои акции на международном уровне.

В корпоративную команду Davis Polk входили партнер Герхард Радтке и зарегистрированные иностранные юристы Синь (Шин) Сюй и Э.Мэндтувшин (Мэндээ). В налоговую группу входили советник Алон Гурфинкель и юрист Келли А. Риверс. Члены команды Davis Polk работают в офисах в Гонконге и Лондоне.

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