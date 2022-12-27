Парламент Монголии рассмотрел проект поправок в Закон о законодательстве

CentralAsia (MNG) - Согласно законопроекту, правительство может инициировать проекты поправок и дополнений, а также законопроекты об отмене законов и других законов, регулирующих уголовные, гражданские и административные вопросы, защиту от стихийных бедствий, собственность на землю, бюджет, налоги, социальное страхование, социальное обеспечение и образование. Президент также сможет инициировать законы по вопросам, входящим в сферу его или ее полномочий, изложенных в статьях 33.1 и 33.2 Конституции, а члены парламента будут разрабатывать законы по вопросам, не упомянутым выше.

Кроме того, законопроект позволит инициаторам закона разработать парламентское постановление. Например, Кабинет министров может инициировать парламентские постановления по вопросам, предусмотренным Конституцией и другими законами, но не может инициировать законы в связи с внесенным проектом парламентского постановления.

Инициированные правительством законопроекты призваны существенно улучшить законодательство. Поэтому министр юстиции и внутренних дел Нямбаатар Хишгээ пояснил, что основное направление должно быть одобрено правительством и представлено в парламент. Соответственно, президент и депутат парламента будут иметь право инициировать законы в пределах своих полномочий и право инициировать законы, предусмотренные Конституцией, сказал он.

Проект поправки предусматривает, что представление векселей будет производиться либо кратко, либо подробно. Подробные презентации будут включать причины и требования для внесения изменений в каждую статью, раздел и положение законопроектов, а также информацию о толковании терминов и понятий, используемых в законопроектах и их регулировании. Инициаторы законопроекта считают, что в случае возникновения неясной ситуации при применении законов в качестве источника могут быть использованы пояснения, указанные во введении.

Согласно действующему законодательству, отсутствует конкретное правовое регулирование неофициального перевода законов, утвержденных парламентом. Поэтому в проекте поправок говорится, что центральный орган государственного управления, отвечающий за юстицию и правосудие, будет создавать базу данных неофициальных переводов законов и размещать их копии на официальном сайте правовой информации.

Кроме того, депутаты в течение 60 дней будут загружать инициированные ими законопроекты в сфере торговли и инвестиций и исследовательские отчеты в единую правовую информационную систему и получать заключения.

Согласно законопроекту, соответствующие организации будут нести ответственность за неофициальный английский перевод законов, одобренных парламентом, в течение трех лет после вступления законов в силу.

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