Монгольский волонтер получил золотую награду президента США за лучшое волонтерство

Ганжавхлан Чадраабал

CentralAsia (MNG) - Ганжавхлан Чадраабал, основатель общественной организации «Лантуун дохио»-(«Сигнал Кувалды»), получил Волонтерскую Премию имени Президента Соединенных Штатов Америки.

Белый дом направил ему благодарственное письмо, подписанное президентом Джо Байденом, в котором говорилось:

«БЕЛЫЙ ДОМ ВАШИНГТОН

Американская история зависит не от кого-то из нас, не от некоторых из нас, а от всех нас. Я поздравляю вас с тем, что вы взяли на себя обязательство внести свой вклад в общественное благо, и я горжусь тем, что вручаю вам Золотую награду Президента за волонтерскую службу в знак признания вашего 501 часа служения этой великой нации.

На протяжении всей истории нашей страны американскую историю укрепляли те, кто сочетал оптимизм в отношении того, что может быть, с стойкостью, чтобы превратить это видение в реальность. Я знаю, что я не одинок в признании того, что те, кто готов активизироваться и добровольно служить обществу и стране, необходимы для постоянной работы по формированию нашего более совершенного союза.

Делясь своим временем и страстью, вы помогаете находить и предлагать решения проблем, с которыми мы сталкиваемся — решения, в которых мы нуждаемся сейчас больше, чем когда-либо. Мы живем в момент, который требует надежды, света и любви. Надежда на наше будущее, свет, чтобы увидеть наш путь вперед, и любовь друг к другу. Через ваше служение вы обеспечиваете все три.

От имени американского народа я выражаю вам сердечную признательность за ваше добровольное лидерство и призываю вас продолжать откликаться на призыв служить. Страна рассчитывает на вас».

Премия была впервые инициирована президентом США Джорджем Бушем после терактов 11 сентября, чтобы признать и поддержать усилия добровольцев, и вручается достойным лицам, которые посвятили сотни часов в год волонтерской работе.

В зависимости от времени, проведенного в волонтерской деятельности, вручаются золотые, серебряные и бронзовые премы, а те, кто провел более 4000 часов, награждаются высшей наградой имени Президента.

Ганжавхлан, один из рядовых граждан Монголии. Глава НПО «Лантуун дохио», которая в течение нескольких лет своими силами помогает незащищенным слоям общества, стараясь обеспечить их всем необходимым.

Они начали свою деятельность с самого простого. Неправительственная организация молодежи «Лантуун дохио» 23 декабря каждого года организует кампанию “Волшебный мешок” для детей, живущих в трудных условиях. Организаторы дарят конфеты детям, живущим в юрточном районе. Они посещают небогатые семьи и дарят детям подарки, приобретенные на собранные благотворительные средства. В небольшой юрте девочка плакала от радости, когда Санта-Клаус преподнес ей первый в ее жизни новогодний подарок.

Сегодня эта организация в силах даже построили детские сады в тех районах, которые в них остро нуждаются.

У страны есть будущее, если ее молодежь активна. Это восстанавливает нашу веру в соотечественников-монголов и их потенциал.

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