экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
97 процентов всех сомонов Монголии подключены к высокоскоростной кабельной сети

CentralAsia (MNG) -  Сомон, или Сум — наименьшая административно-территориальная единица в Монголии. Общее число в стране — около 330.

По данным Министерства электронного развития и связи (МЭР), в этом году сети 4G были внедрены в 37 отдаленных населенных пунктах по всей стране. Сеть была введена за счет средств государственного бюджета и Фонда универсального обслуживания. Мобильные операторы также внедряют сети 4G в 201 сельских сомонах. Это самый высокий показатель за последние 5 лет. В результате около 300 000 жителей подключены к высокоскоростному интернету, предоставляя мгновенные новости и информацию, а также предоставляя путешественникам и отдыхающим возможность беспрепятственно и быстро получать другие услуги связи.

Всего к сети 4G по всей стране подключено 238 сомон.

Требуются большие инвестиции для предоставления своевременных новостей и информации, а также услуг высокоскоростного Интернета отдаленным сельским общинам и скотоводам. На сегодняшний день к высокоскоростной оптоволоконной сети подключено 97 процентов всех сомонов.

В 2023 году планируется подключить к мобильной сети 25 сельских населенных пункт.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Монголии
Карта распространения
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2022.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com