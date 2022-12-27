97 процентов всех сомонов Монголии подключены к высокоскоростной кабельной сети

CentralAsia (MNG) - Сомон, или Сум — наименьшая административно-территориальная единица в Монголии. Общее число в стране — около 330.

По данным Министерства электронного развития и связи (МЭР), в этом году сети 4G были внедрены в 37 отдаленных населенных пунктах по всей стране. Сеть была введена за счет средств государственного бюджета и Фонда универсального обслуживания. Мобильные операторы также внедряют сети 4G в 201 сельских сомонах. Это самый высокий показатель за последние 5 лет. В результате около 300 000 жителей подключены к высокоскоростному интернету, предоставляя мгновенные новости и информацию, а также предоставляя путешественникам и отдыхающим возможность беспрепятственно и быстро получать другие услуги связи.

Всего к сети 4G по всей стране подключено 238 сомон.

Требуются большие инвестиции для предоставления своевременных новостей и информации, а также услуг высокоскоростного Интернета отдаленным сельским общинам и скотоводам. На сегодняшний день к высокоскоростной оптоволоконной сети подключено 97 процентов всех сомонов.

В 2023 году планируется подключить к мобильной сети 25 сельских населенных пункт.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения