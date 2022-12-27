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В Сеуле открылась фотовыставка «Монголия – страна синего неба»

CentralAsia (MNG) -  Министерство иностранных дел Монголии и Посольство Монголии в Южной Корее совместно провели передвижную фотовыставку «Монголия – страна синего неба» в районе Тондэмун Сеула 24 декабря.

На открытии выставки выступили Чрезвычайный и Полномочный Посол Монголии в Республике Корея Э. Сарантогос и член Совета директоров Ассоциации фотографов природы Г. Ган-Өлзий.

Фотограф-натуралист Г. Ган-Өлзий представил свои лучшие работы, показывающие природу Монголии, дикую природу, находящуюся под угрозой исчезновения, и урбанизацию.

«Тот факт, что выставка начинается в Республике Корея, где живет и работает большинство монгольских граждан, является выражением того значения, которое правительство Монголии придает монголо-корейским отношениям, сотрудничеству и дружбе между гражданами. Важной чертой и богатством отношений двух стран является дружба, сотрудничество и тесная дружба между народами, поэтому необходимо пропагандировать нашу историю и культуру, углублять взаимопонимание и доверие, чтобы еще больше укреплять и развивать их. Это прочная основа стратегического партнерства между нашими двумя странами», — сказала Э. Сарантогос.

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