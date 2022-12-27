Познакомьтесь! Новый посол Южной Корея в Монголии.

CentralAsia (MNG) - 26 декабря новый посол Республики Корея в Монголии Ким Чен Гу принял верительные грамоты от президента Республики Корея Юн Сог Ёл.

Ким Чен Гу (68 лет), президент Asia Love Sharing и почетный консул Кыргызстана в Корее.

Чрезвычайный и Полномочный Посол в Монголии Ким Чен Гу вступит в должность 31 декабря 2022 года.

Ким Чен Гу, родившийся в Чонгыпе, Чолла-Пукто, новый чрезвычайный и полномочный посол, окончил Кёнвонский университет со степенью доктора государственного управления и работал представителем Народной партии. Кроме того, он был награжден монгольским орденом Дружбы и дипломатии и орденом иностранных дел Кыргызстана.

В этот день Юн Сог Ёль также вручил верительные грамоты послам 12 стран, включая Аргентину, Австралию, Израиль и Францию.

28 ноября 2019 г. бывший посол Республики Корея в Монголии Ли Ё Хун вручил верительные грамоты тогдашнему президенту Баттулгу Халтмаа.

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