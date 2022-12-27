Глава МИД Украины заявил о желании Киева провести «мирный саммит» до конца февраля

Дмитрий Кулеба

CentralAsia (CA) - Украина хочет до конца февраля провести «мирный саммит» на площадке ООН, однако Россию можно пригласить только после международного трибунала. Об этом сообщил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба в интервью Associated Press. Посредником, по его мнению, мог бы выступить генсек ООН Антониу Гутерриш.

«Каждая война заканчивается дипломатическим путем. Организация Объединенных Наций могла бы стать лучшей площадкой для проведения этого саммита, потому что речь не идет о том, чтобы оказать услугу какой-то стране»,— сказал Кулеба.

Кроме того, Дмитрий Кулеба сообщил, что благодаря специальному плану США обучение по использованию ЗРК Patriot пройдет в Украине в ускоренном процессе. Оно займет шесть месяцев, хотя обычно срок — до года.

22 декабря, газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что команда президенты Зеленского разрабатывает план мирного урегулирования конфликта с Россией. 15 ноября на саммите G20 Зеленский назвал десять шагов для возобновления мира в Украине, один из них — восстановление территориальной целостности страны. 26 декабря, в российском МИД заявили, что Россия не будет вести диалог на условиях Киева.