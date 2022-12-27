Биржевая сводка Монголии: Было продано 841 500 акций

CentralAsia (MNG) - Рынок акций Монголии закрылся ростом индексов вслед первичного размещения своих акций Монгольской фондовой бирже.

26 декабря 2022 года было продано 841 500 акций на сумму 591 950 878 тугриков (около $ 172.1 тыс.) 42 акционерных компаний, цены акций 18 компаний выросли, цены акций 20 компаний снизились, а цены акций 4 компаний остались стабильными.

Среди них наибольший рост показали АО «Хорин хоёрдугаар бааз» (AHH +14,98%), АО «Крипто Үндэстэн» (CNF +8,68%) и АО «Жуулчин дюти фрий» (SUL +7,53%). Больше всего потеряли акции АО «Женко турбюро» (JTB -10,58%), АО «УБ-БУК» (BUK -10,14%) и АО «Баянгол Отель» (BNG -6,25%). Больше всего упали акции АО «Женко турбюро» (JTB -10,58%), АО «УБ-БҮК» (BUK -10,14%) и АО «Баянгол зочид буудал» (BNG -6,25%).

На сегодняшних торгах 56 818 паев 2 инвестиционных фондов были проданы за 14 634 301 тугриков, 4 099 ценных бумаг, обеспеченных капиталом, были проданы за 409 705 800 тугриков, а 1000 облигаций были проданы за 99 949 450 тугриков на вторичном рынке облигаций компаний.

Индекс ТОП-20 снизился на 0,8 процента и достиг 36 485,84 пункта, а рыночная стоимость составила 6 722 540 474 364 тугриков (около $ 1 млрд 954.5 млн).

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