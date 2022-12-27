Бывшему секретарю СНБ запретили покидать страну

CentralAsia (MNG) - Столичная прокуратура наложила запрет на выезд выезда за границу двух человек — бывшего министра автомобильного транспорта и исполнительного директора государственного акционерного общества «Монгольские железные дороги». Об этом сообщает интернет портал Isee.

Работавшему секретарем Совета национальной безопасности Амаржаргалыну Гансуху и бывшему исполнительнему директору госкомпании «Монгольские железные дороги» и бывшему госсекретарю минстерства дороги и транспорта Баасандоржийну Батзаяа, по делу, связанному с добычей, экспортом, транспортировкой и закупкой угля, которое расследуется Департаментом по борьбе с коррупцией, запретили на выезд из Монголии.

Оба они считаются самими близками человеками бывшего президента Халтмаагийна Баттулги.

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