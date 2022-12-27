Демократы предложили выдавать дипломатические паспорта для лучших бизнеменов

CentralAsia (MNG) - Депутат Бөхчулууны Пурэвдорж проинформировал о предложении постановления «Поддержка предприятий».

Это проект постановления о выдаче служебных паспортов руководству 500 крупнейших компаний частного сектора.

«Я совместно с депутатом Салдангийн Одонтуяа представляю этот проект. Речь идет о выдаче служебных паспортов руководителям предприятий при их выезде за границу в период, когда экономика находится в сложном положении после пандемии. Согласно проекту, служебные паспорта будут выдаваться 90 крупнейшим предприятиям столицы, первым 10 предприятиям 21аймаков и первым 200 предприятиям страны в зависимости от суммы уплаченных налогов, сборов и взносов. Именно поэтому проект постановления вносится для того, чтобы позволить руководству этих предприятий свободно выезжать за границу, создать преимущества для использования других категорий, а также предоставить им возможность быстрого продолжения своей деятельности», — сказал журналистом депутат Демпартии.

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