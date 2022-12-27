Правительство Монголии представило законопроект о казино и других азартных играх

CentralAsia (MNG) - Правительство вносит в парламент три законопроекта. В частности, были представлены Закон о казино, Закон о ставках на скачки и Закон о лотерея.

«В прошлом законы о казино принимались, но есть история их отмены до того, как они были введены в действие из-за обстоятельств, коррупции и должностных преступлений. Чтобы в Монголии развивался туризм, необходимо основать казино.

Этот закон запрещал кому-либо получать лицензию на казино и продавать ее другим лицам. Участнику будет предоставлена ​​специальная лицензия на казино в ходе конкурса, заявив правительству Монголии, что он сделает фактическую инвестицию в размере более 300 миллионов долларов США. С начала работы 40 процентов ежедневного дохода будет собираться в качестве подоходного налога казино», — говорит министр юстиции Нямбаатар Хишгээ.

Также будет представлен Закон о туризме.

«С 1 января 2023 года был подготовлен законопроект, чтобы объявить международному сообществу, что мы включены в лучшую визовую или безвизовую категорию, и отправить сообщение о том, что стоимость авиаперевозок в Монголию будет самой низкой», — сказал министр юстиции.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения