Узаконена биржа горнодобывающей продукции в Монголии

CentralAsia (MNG) - В прошлую пятницу парламент внес поправки в Закон о закупках товаров, работ и услуг за счет государственных и местных фондов (известный как Закон о тендерах), принял законопроект об обмене горнорудной продукцией и внес изменения в Закон о судебной экспертизе.

В целях обеспечения реализации Постановления Парламента № 106 от 2021 года об утверждении Политики нового возрождения правительство разработало законопроект об упрощении участия граждан и бизнеса в государственных закупках и снижении затрат для малого и среднего бизнеса.

В соответствии с поправками к Закону о конкурсах проекты и задачи из перечня девелоперских проектов, реализуемых в рамках Политики нового возрождения, будут выполняться после подписания договоров. Закон гласит, что он не будет применяться, если менее 30 процентов финансирования проекта предоставляется государственным или контролируемым государством предприятием.

Законодатели сообщили, что в некоторых случаях предусмотренная бюджетом стоимость некоторых долгосрочных проектов и мероприятий возрастает вне контроля клиентов или подрядчиков. В связи с этим поправка позволяет увеличить договорную цену, если запланированная цена была пересмотрена. Они добавили, что недавно измененный закон позволит клиентам заключать договор сроком до трех лет при достижении соглашения о цене за единицу и других условиях закупки товаров и продукции, пользующихся постоянным спросом. Для снижения финансовой нагрузки на участников торгов и компаний законом предусмотрена меньшая сумма гарантии на участие в торгах.

В соответствии со статьей 23 Закона о законодательстве был утвержден Закон о бирже горнодобывающей продукции с семью главами для организации справедливой, открытой и прозрачной торговли горнодобывающей промышленностью в Монголии, предоставления возможности устанавливать реальные рыночные цены и увеличивать инвестиции в горнодобывающий сектор за счет регулирования экспорта посредством единой политики. Также ожидается увеличение вклада сектора в экономический рост страны.

Новый закон определяет организационно-правовую форму биржи майнинга, отражает ее конкретные функции и деятельность, устанавливает стандарты и определяет виды торгов, расчетов и переговоров. Также подробно изложены отношения по обеспечению гарантий, предоставлению права на участие в биржевых торгах, обеспечению прозрачности и честности торгов, созданию общедоступной базы данных и распространению информации среди населения.

Заместитель министра горнорудной и тяжелой промышленности Батнайрамдал Отгоншар уточнил: «С 1 июля 2023 года государственные и местные компании смогут торговать горнодобывающей продукцией через биржу. До этого, в соответствии с временным постановлением правительства, с 1 января следующего года АО «Эрдэнэс Таван-Толгой», «Энержи ресурсес» и местные контейнерные терминалы «Таван-Толгой» и «Гашуунсухайт» начнут онлайн-торговлю углем».

Принят обновленный Закон о судебной экспертизе, регламентирующий проведение судебных экспертиз, определение экологического и психологического вреда и его возмещения, уточнение оснований и порядка предоставления права на проведение судебных экспертиз, а также узаконивание системы, функций и правового положения работников судебно-экспертных организаций.

Далее министр юстиции и внутренних дел Нямбаатар Хишгээ пояснил, что редакция закона включает положения, касающиеся криминалистической идентификации, баз данных и их видов, средств использования и защиты. Он предусматривает создание судебно-экспертных организаций для проведения оценки экологического ущерба.

В соответствии с законом нематериальным ущербом будет считаться психологическая травма или психологические последствия потерпевшего, пострадавшего в результате преступления. В случае смерти жертвы члены семьи жертвы или законный опекун могут потребовать компенсацию за причиненный психологический ущерб, говорится в законопроекте.

Законодатели решили сделать судебно-медицинскую организацию государственным органом, принимая во внимание рост населения и уровень преступности, а также объем и количество судебно-медицинских экспертиз.

В законе отражено, что ущерб, причиненный природе, экологии и окружающей среде в результате противоправной деятельности, будет определяться и оцениваться с помощью судебно-медицинской экспертизы, а также что в судебно-экспертных учреждениях будет внедрен новый тип цифровых технологий и инженерного анализа.

Законодатели считают, что пересмотренный закон обеспечит независимость судебно-экспертной организации, повысит возможности работы с технологическими решениями и повысит безопасность, социальную и экономическую защищенность экспертов судебно-экспертной организации.

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