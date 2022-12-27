Лидеры стран СНГ получили в подарок к Новому году перстни с символикой Содружества

CentralAsia (CA) - Девять клубных колец с новогодним поздравлением - подарок, который подготовлен участникам неформального саммита СНГ, проходящего в Санкт-Петербурге, с ним уже появился президент Белоруссии Александр Лукашенко, сообщает близкий к белорусскому лидеру телеграм-канал «Пул Первого».

На каждом кольце из дорого металла - символика СНГ, цифра 2023 и слова «С Новым годом», которые составляют основу ювелирного украшения.

Кольца предназначены для всех гостей и хозяина саммита - президента РФ Владимира Путина.

«Секрет перстня первого раскрыт! 9 клубных колец подготовили специально к неформальной встрече лидеров СНГ. На них - поздравление к Новому году», - рассказал телеграмм-канал, опубликовав изображение подарка.

«Пул Первого» поясняет, что ранее на руке Лукашенко заметили такой перстень. «Раньше такого не замечали», - пишут авторы поста.

В Санкт-Петербурге 26-27 декабря по инициативе президента РФ Владимира Путина проходит неформальная встреча глав государств СНГ. В ней участвуют президенты Белоруссии Александр Лукашенко, Азербайджана Ильхам Алиев, Казахстана Касым-Жомарт Токаев, Таджикистана Эмомали Рахмон, Туркмении Сердар Бердымухамедов, Кыргызстана Садыр Жапаров, Узбекистана Шавкат Мирзиеев и премьер-министр Армении Никол Пашинян.