Арестован пенсионер, убивший в Париже трех человек у курдского культурного центра, - BFM

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CentralAsia (CA) - 69-летнему французу Вильяму М., который 23 декабря убил трех и ранил трех человек возле курдского культурного центра в Париже, предъявили обвинения по статьям об убийстве и незаконном владении оружием. Суд в Париже поместил его под арест, сообщил телеканал BFM.

Сообщалось, что судебные врачи были против заключения мужчины под стражу. До ареста он находился в отделении психиатрической больницы при полиции.

По данным прокуратуры Парижа, курды не были первоначальной целью злоумышленника. По оценкам следователей, сначала Вильям М. хотел совершить преступление в столичном пригороде Сен-Дени, но передумал.

23 декабря бывший железнодорожник открыл стрельбу возле курдского культурного центра. Стрелок был также ранен. Позже в знак протеста против жестокого убийства курдская община устроила митинг. На площади Республики акция проходила спокойно, однако на других улицах были ожесточенные столкновения с полицией. Всего во время беспорядков задержали 11 человек, ранены 31 полицейский и один демонстрант.