Минздрав Узбекистана заявил, что в составе индийского сиропа «Док-1 Макс», после приёма которого скончались 18 детей, был этиленгликоль

CentralAsia (UZ) - Министерство здравоохранения Узбекистана подтвердило, что количество детей, скончавшихся с сентября после применения сиропа «Док-1 Макс», составляет 18. Об этом ранее сообщила детский омбудсман Алия Юнусова. Ранее сообщалось о 15 скончавшихся детях.

В сообщении пресс-службы Минздрава, опубликованном во вторник, приводятся результаты расследования, проведённого специальной рабочей группой.

Таблетки и сироп «Док-1 Макс», произведённые индийской Marion Biotech, были зарегистрированы в Узбекистане в 2012 году и с того же года выпущены в продажу. Согласно данным Агентства по развитию фармацевтической сети, каждая серия препарата проверялась и ей выдавался сертификат соответствия. В Узбекистан лекарство импортирует компания Quramax Medical.

Проверка подтвердила, что после приёма сиропа «Док-1 Макс» был госпитализирован 21 ребёнок с острыми респираторными заболеваниями,18 из них скончались.

Сообщается, что скончавшиеся дети до поступления в больницу принимали препарат в домашних условиях вместе с другими лекарствами на протяжении 2−7 дней по 3−4 раза в день в дозировке 2,5−5 мл. «Естественно, эта дозировка значительно превышает норму для детей», — заявили в Минздраве.

«Всем детям препарат давался без рецепта врача. Поскольку основным веществом в составе лекарства является парацетамол, сироп «Док-1 Макс» неправильно применялся в качестве средства от простуды самостоятельно родителями или по рекомендации продавцов аптек», — отметили в министерстве.

В сообщении Минздрава отмечается, что парацетамол допустимо применять только при температуре тела выше 38−38,5 градусов 1 или 2 раза в день в дозировке 100−125 мг для детей в возрасте до 1 года, 200 мг — 1−3 года, 250 мг — 3−5 лет. Если температура тела в норме, применять это лекарственное средство (парацетамол) категорически запрещено.

«Первичные лабораторные изучения показали наличие в сиропе «Док-1 Макс» данной серии этиленгликоля. Это средство является токсичным, его 95-процентный раствор при применении 1−2 мл/кг вызывает серьёзные изменения в здоровье пациента, а именно рвоту, потерю сознания, приступ эпилепсии, проблемы в кровеносно-сосудистой системе и острую почечную недостаточность», — сообщило министерство.

За халатное отношение к служебным обязанностям, несвоевременный анализ смерти детей и непринятие необходимых мер 7 должностных лиц освобождены от должностей и к ряду специалистов применены меры дисциплинарной ответственности.

Все собранные документы отправлены в правоохранительные органы для возбуждения уголовного дела, сообщили в Минздраве РУз.

Таблетки и сироп «Док-1 Макс» изъяты из всех аптек в Узбекистане.

Допущенные недостатки и вопрос ответственности медицинских работников будут рассмотрены на специальном заседании коллегии министерства, говорится в сообщении.

Минздрав призвал родителей приобретать в аптеках только лекарства, выписанные врачами.