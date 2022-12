ISW: Украинские войска продвигаются к Кременной, войска РФ наступают в районе Бахмута (карта военных действий в Украине)

CentralAsia (CA) - Американский Институт изучения войны (Institute for the Study of War) в ночь с 26 по 27 декабря опубликовал новую карту боевых действий в Украине.

По его данным, российские и украинские войска продолжали наступательные действия на линии Сватово - Кременная.

Украинские источники сообщают, что украинские войска ведут бой возле Кременной, пишет Институт изучения войны. В частности, глава Луганской ОВА Сергей Гайдай 26 декабря отметил, что боевые действия ведутся недалеко от Кременной и что российское командование из Кременной эвакуировано в Рубежное, примерно в 10 км к юго-востоку. В то же время Гайдай опроверг сообщения об освобождении Кременной украинскими войсками и призвал к терпению.

Российские войска продолжали наступательные действия в районе Бахмута 25 и 26 декабря. В сводке также отмечено, что российские источники утверждали, что российские войска добились ограниченных успехов к северо-востоку от Бахмута. Также российские силы продолжали наземные атаки вдоль западной окраины Донецка.

Выводы института:

Президент России Владимир Путин не предлагал вести переговоры с Украиной 25 декабря, вопреки некоторым сообщениям.

Украинские удары по легитимным военным объектам далеко в российском тылу продолжают вызывать невралгию у российского милблоггерского сообщества .

Украинские военные представители указали, что российские силы могут сосредоточить некоторые неуказанные силы для наступательных или показательных операций в Запорожской области и что российские силы пытаются провести небольшие боевые разведывательные операции, чтобы выйти на правобережную Херсонскую область.

Российские официальные лица и националисты начали критиковать снисходительную политику Кремля в отношении миграции и паспортизации мигрантов из Центральной Азии.