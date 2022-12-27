ISW: Украинские войска продвигаются к Кременной, войска РФ наступают в районе Бахмута (карта военных действий в Украине)

- Азия и мир, политика
- 14:46, 27 декабря 2022
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CentralAsia (CA) - Американский Институт изучения войны (Institute for the Study of War) в ночь с 26 по 27 декабря опубликовал новую карту боевых действий в Украине.
По его данным, российские и украинские войска продолжали наступательные действия на линии Сватово - Кременная.
Украинские источники сообщают, что украинские войска ведут бой возле Кременной, пишет Институт изучения войны. В частности, глава Луганской ОВА Сергей Гайдай 26 декабря отметил, что боевые действия ведутся недалеко от Кременной и что российское командование из Кременной эвакуировано в Рубежное, примерно в 10 км к юго-востоку. В то же время Гайдай опроверг сообщения об освобождении Кременной украинскими войсками и призвал к терпению.
Российские войска продолжали наступательные действия в районе Бахмута 25 и 26 декабря. В сводке также отмечено, что российские источники утверждали, что российские войска добились ограниченных успехов к северо-востоку от Бахмута. Также российские силы продолжали наземные атаки вдоль западной окраины Донецка.
Выводы института:
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