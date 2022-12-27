Эрдоган: Турция станет центром поставок энергоносителей в Европу и на Ближний Восток

Реджеп Тайип Эрдоган

CentralAsia (CA) - Турция станет энергетическим центром Каспия, Средиземноморья и Ближнего Востока. Об этом заявил президент Турции Реджеп Эрдоган на пресс-конференции после заседания правительства, передает «Анадолу».

Поводом для такого заявления стало обнаружение буровым судном «Фатих» запасов природного газа в 58 млрд кубометров на месторождении Чайкума-1, которое находится на глубине 3023 метра.

Стоимость найденного газа оценивается в $1 трлн.

«В результате детального анализа данных наш заявленный ранее запас в 540 млрд кубометров был пересмотрен и оценивается в 652 млрд кубометров. Наши запасы природного газа в Черном море увеличились на 170 млрд кубометров, достигнув в общей сложности 710 млрд кубометров с учетом нового месторождения», — сообщил Эрдоган.

По его словам, ежедневная добыча нефти в Турции на сегодняшний день достигла 80 тысяч баррелей, в следующем году эту цифру планируется довести до 100 тысяч баррелей.

«Мы полны решимости превратить Турцию в энергетический центр Каспия, Средиземноморья и Ближнего Востока. Мы соединим Восток и Запад не только нашими мостами в Стамбуле и Чанаккале, но и энергетическими мостами», — заявил Эрдоган.

Он отметил, что для этого у Турции достаточно средств: в ее распоряжении семь международных газопроводов, две плавучие установки для хранения и регазификации сжиженного природного газа (СПГ), два СПГ-терминала, два подземных газовых хранилища и организованный оптовый рынок сбыта природного газа.

«Наша конечная цель — провозгласить энергетическую независимость Турции, полностью отказавшись от иностранной нефти и природного газа», — подчеркнул турецкий лидер.