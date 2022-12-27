Си Цзиньпин высказался о ситуации с COVID-19 в Китае

Си Цзиньпин

CentralAsia (CA) - Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что Китай сталкивается с «новой ситуацией» на фоне всплеска заболеваемости COVID-19, передает Xinhua.

В своем первом публичном выступлении по поводу пандемии после прекращения «нулевой политики» Пекина по борьбе с COVID-19 и последующего всплеска случаев заболевания коронавирусом в начале этого месяца, Си Цзиньпин потребовал начать кампанию по охране здоровья более целенаправленным образом.

«В настоящее время профилактика и борьба с COVID-19 в Китае сталкиваются с новой ситуацией и новыми задачами. Мы должны начать патриотическую кампанию в области здравоохранения более целенаправленно ... укрепить линию обороны сообщества для профилактики эпидемий и борьбы с ними, а также эффективно защищать жизни, безопасность и здоровье людей», - заявил лидер КНР.

Национальная комиссия здравоохранения КНР объявила, что с 8 января 2023 года Китай планирует отменить карантин по COVID-19 для туристов и открыть границы. В настоящее время прибывающие пассажиры должны находиться на карантине в течение 5 дней в отеле, а затем 3 дня дома. Несмотря на ослабление COVID-ограничений для приезжих, туристы по-прежнему должны будут проходить ПЦР-тестирование за 48 часов до вылета