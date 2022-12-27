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175 новых случаев COVID-19 выявлено в Казахстане за сутки

CentralAsia (KZ) -  По данным Минздрава, за прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 175 новых случаев коронавирусной инфекции. Новых случаев коронавирусной пневмонии и летальных исходов не зафиксировано.

Всего в стране подтверждено 1 402 049 случаев коронавирусной инфекции.

На 27 декабря лечение получают 2 563 человека (2 429 КВИ+ и 134 КВИ-), из них в стационарах остаются 326 заболевших, на амбулаторном уровне лечатся 2 237 человек. Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- в тяжелом состоянии – 9 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – 8 пациентов, на аппаратах ИВЛ – 3 пациента.

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