В Санкт-Петербурге прошел рабочий завтрак лидеров СНГ

CentralAsia (CA) - Рабочий завтрак лидеров стран СНГ прошел в Санкт-Петербурге, сообщает близкий к белорусскому лидеру телеграм-канал «Пул Первого».

Главы стран СНГ собрались в северной столице РФ, чтобы подвести итоги 2022 года и обсудить планы по дальнейшему взаимодействию в наиболее актуальных для Содружества сферах.

Встреча проходит в Русском музее – крупнейшем в мире музее русского искусства.

В Россию на двухдневный неформальный саммит приехали президенты Белоруссии Александр Лукашенко, Азербайджана Ильхам Алиев, Казахстана Касым-Жомарт Токаев, Таджикистана Эмомали Рахмон, Туркмении Сердар Бердымухамедов, Кыргызстана Садыр Жапаров, Узбекистана Шавкат Мирзиеев и премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Алиев и Бердымухамедов в понедельник вечером уже вернулись домой.

Ранее для лидеров стран СНГ провели экскурсию в Русском музее.

⇳

В 2022 году в СНГ председательствовал Казахстан. В 2023 году председательство переходит к Кыргызстану.