В Санкт-Петербурге прошел рабочий завтрак лидеров СНГ

- Азия и мир, политика
- 16:02, 27 декабря 2022
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CentralAsia (CA) - Рабочий завтрак лидеров стран СНГ прошел в Санкт-Петербурге, сообщает близкий к белорусскому лидеру телеграм-канал «Пул Первого».
Главы стран СНГ собрались в северной столице РФ, чтобы подвести итоги 2022 года и обсудить планы по дальнейшему взаимодействию в наиболее актуальных для Содружества сферах.
Встреча проходит в Русском музее – крупнейшем в мире музее русского искусства.
В Россию на двухдневный неформальный саммит приехали президенты Белоруссии Александр Лукашенко, Азербайджана Ильхам Алиев, Казахстана Касым-Жомарт Токаев, Таджикистана Эмомали Рахмон, Туркмении Сердар Бердымухамедов, Кыргызстана Садыр Жапаров, Узбекистана Шавкат Мирзиеев и премьер-министр Армении Никол Пашинян.
Алиев и Бердымухамедов в понедельник вечером уже вернулись домой.
Ранее для лидеров стран СНГ провели экскурсию в Русском музее.
В 2022 году в СНГ председательствовал Казахстан. В 2023 году председательство переходит к Кыргызстану.