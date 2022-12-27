экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Заболеваемость гриппом и ОРВИ в России снизилась на 7% за неделю, составив 1,7 млн человек
// Polina Tankilevitch

CentralAsia (CA) -  Роспотребнадзор сообщил о снижении заболеваемости в России гриппами и острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) на 7% за последнюю неделю.

«Показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ за последнюю неделю снизился по сравнению с предыдущей на 7%. Общее количество заболевших составило 1,7 млн человек», - сообщили в службе во вторник.

В Роспотребнадзоре уточнили, что среди циркулирующих респираторных вирусов преобладающими остаются вирусы гриппа. «На их долю в структуре респираторных инфекций приходится 76,5%. Самым распространенным штаммом гриппа по-прежнему остаётся А(H1N1)2009 (свиной грипп), который зафиксирован во всех российских регионах», - отмечается в сообщении.

Из числа респираторных вирусов не гриппозной этиологии лидерство остается за РС-вирусами, риновирусами и метапневмовирусами.

Такие данные были озвучены на заключительном в этом году селекторном совещании с руководителями территориальных органов и учреждений Роспотребнадзора с главой ведомства, главным государственным санитарным врачом РФ Анной Поповой.

Несмотря на снижение заболеваемости, руководитель Роспотребнадзора поручила держать ситуацию на постоянном контроле и продолжать санитарно-эпидемиологические мероприятия как в период новогодних праздников, так и после них, сообщили в пресс-службе.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2022.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com