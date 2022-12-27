Заболеваемость гриппом и ОРВИ в России снизилась на 7% за неделю, составив 1,7 млн человек

// Polina Tankilevitch

CentralAsia (CA) - Роспотребнадзор сообщил о снижении заболеваемости в России гриппами и острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) на 7% за последнюю неделю.

«Показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ за последнюю неделю снизился по сравнению с предыдущей на 7%. Общее количество заболевших составило 1,7 млн человек», - сообщили в службе во вторник.

В Роспотребнадзоре уточнили, что среди циркулирующих респираторных вирусов преобладающими остаются вирусы гриппа. «На их долю в структуре респираторных инфекций приходится 76,5%. Самым распространенным штаммом гриппа по-прежнему остаётся А(H1N1)2009 (свиной грипп), который зафиксирован во всех российских регионах», - отмечается в сообщении.

Из числа респираторных вирусов не гриппозной этиологии лидерство остается за РС-вирусами, риновирусами и метапневмовирусами.

Такие данные были озвучены на заключительном в этом году селекторном совещании с руководителями территориальных органов и учреждений Роспотребнадзора с главой ведомства, главным государственным санитарным врачом РФ Анной Поповой.

Несмотря на снижение заболеваемости, руководитель Роспотребнадзора поручила держать ситуацию на постоянном контроле и продолжать санитарно-эпидемиологические мероприятия как в период новогодних праздников, так и после них, сообщили в пресс-службе.