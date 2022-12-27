Военные Южной Кореи извинились за то, что не сбили беспилотники КНДР

CentralAsia (CA) - Глава штаба Комитета начальников штабов Южной Кореи Кан Син Чхоль принес публичные извинения за то, что военные не смогли сбить беспилотники КНДР. Запущенные Северной Кореей БПЛА вчера, 26 декабря, вторглись южнокорейское воздушное пространство и один из них смог долететь до Сеула.

Кан Син Чхоль заявил, что беспилотники было трудно обнаружить из-за небольшого размера — менее 3 м. Он пообещал, что в частях проведут проверку эксплуатации радиолокационных систем и вооружения. Также комитет начальников штабов намерен периодически проводить общевойсковые учения по борьбе с воздушными целями.

«Прискорбно, что мы не смогли эффективно сбить беспилотники из-за беспокойства о безопасности граждан, несмотря на то что их было видно невооруженным глазом»,— сказал Кан Син Чхоль.

Пять запущенных Северной Кореей дронов сумели пересечь межкорейскую границу впервые с 2017 года. Один из поднятых по тревоге южнокорейских легких штурмовиков KA-1 потерпел крушение, летчики успели катапультироваться. Один из БПЛА подлетел к Сеулу. СМИ писали, что военные не могут уничтожить БПЛА, поскольку те меняют траекторию и высоту полета, а также подлетают к районам, где проживает гражданское население. Южнокорейские военные за семь часов не смогли сбить пять беспилотников КНДР, хотя сделали по ним примерно 100 выстрелов из пушек вертолетов.