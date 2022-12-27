Германия за год поставила Украине оружие на €2,24 млрд

Олаф Шольц перед зенитным танком «Гепард»

CentralAsia (CA) - Германия с 1 января по 22 декабря 2022 года одобрила экспорт вооружений на сумму не менее €8,35 млрд. Об этом пишет Spiegel со ссылкой на ответ Минэкономики ФРГ депутату от Левой партии Севим Дагделен. Издание отмечает, что за всю историю федеративной республики объем экспорта был выше, чем в этом году, только один раз — в 2021 году (тогда сумма составила €9,35 млн).

Более четверти суммы (€2,24 млрд) было потрачено на поставки оружия и военной техники Украине. Эти средства ушли, в частности, на 30 танков Gepard, 14 самоходных артиллерийских установок PzH 2000, пять реактивных систем залпового огня и систему ПВО IRIS-T.

Также Германия экспортировала оружие в Нидерланды (€1,83 млрд), США (€863,7 млн), Великобританию (€453 млн), Венгрию (€249,2 млн), Австралию (€196,1 млн) и другие страны. Даже без учета Украины объем экспорта превысил €6 млрд. За 16 лет, когда канцлером была Ангела Меркель, эта отметка превышалась лишь пять раз, указывает Spiegel.

Кильский институт мировой экономики оценил военную помощь Украине с 24 января по 20 ноября 2022 года в €2,34 млрд.