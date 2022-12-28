Монгольское АО «Гови» получило товарный знак Ведомства по патентам и товарным знакам США на свое кашемировое пальто

CentralAsia (MNG) - АО «Гоби» подтвердило, что является производителем номер один в мире по производству кашемировых пальто.

41-летний национальный производитель АО «Гоби», который уже известен во всем мире своим качеством продукции, подтвердил, что стал «Производителем кашемировых пальто номер один в мире», отвечая многоуровневым торговым критериям мирового рынка.

АО «Гоби» продвигает качество монгольского кашемира не только в своей стране, но и на рынках Европы и Северной Америки, и пользуется удовлетворением покупателей своей фирменной продукцией.

Подтверждение этого товарного знака дает благоприятную возможность для продвижения монгольского кашемира на рынке Северной Америки.

Товарный знак выдается Ведомством по патентам и товарным знакам США, агентством Министерства торговли США.

Ведомство по патентам и товарным знакам США (англ. United States Patent and Trademark Office, PTO или USPTO) — агентство Министерства торговли США, которое выдаёт патенты изобретателям и компаниям на их продукты и изобретения, а также регистрирует торговые марки и объекты интеллектуальной собственности.

В настоящее время USPTO базируется в Александрии (Виргиния). До 2006 года USPTO базировался в Арлингтоне, Вирджиния. С 1991 года USPTO полностью финансируется за счёт денег, взимаемых за обработку патентов и торговых марок.

USPTO сотрудничает с Европейским патентным офисом (en:European Patent Office) и Японским патентным офисом (en:Japan Patent Office) как один из членов Трёхстороннего патентного бюро (en:Trilateral Patent Offices). В соответствии с этим USPTO имеет полномочия по приёму, международному поиску и международной предварительной экспертизы в отношении международных патентов, зарегистрированных в соответствии с Договором о патентной кооперации (en:Patent Cooperation Treaty).

Миссией USPTO является продвижение «индустриального и технологического прогресса в Соединённых Штатах и усиление национальной экономики» такими методами:

управление законами, касающимися патентов и торговых марок;

консультирование Министра торговли, Президента США и его администрации в вопросах патентов, торговых марок и защите авторских прав;

обеспечение консультаций в аспектах интеллектуальной собственности, связанных с торговлей.

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